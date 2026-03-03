إعلان

انفجارات بالحي الدبلوماسي.. وحريق في السفارة الأمريكية بالرياض


كتب- محمد أبو بكر:

02:28 ص 03/03/2026

انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

أفاد 4 شهود عيان، صباح اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجارات تبعه تصاعد الدخان فوق الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، فيما تواصل إيران مهاجمة دول الخليج ردًّا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال شاهد عيان من سكان الحيي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: "سمعت انفجارين تبعهما تصاعد الدخان فوق الحي" الذي يضم مقار السفارات وسكن الدبلوماسيين الأجانب، وهو ما أكده 3 شهود آخرين في المنطقة التي تخضع عادة لحراسة أمنية مشددة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن حريقًا شب داخل السفارة الاميركية بالرياض بعد سماع دوي انفجار، بحسب الغد.

