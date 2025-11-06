احرص عليه.. مشروب أخضر يغسل السموم ويقوي المناعة

تناول كوب من البقدونس المغلي أو عصيره أمرًا بسيطًا، لكنه في الواقع واحد من أكثر المشروبات الطبيعية فائدة للجسم.

فهذا النبات الأخضر الصغير يحتوي على تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة، مما يجعله حليفًا قويًا لصحتك العامة.

وفيما يلي أبرز الفوائد العلمية لتناول كوب من البقدونس يوميًا، وفق "Cleveland Clinic".

يساعد على تنقية الجسم من السموم

البقدونس من أكثر الأعشاب فاعلية في تحفيز الكلى وتنظيف الجسم من السموم.

تشير Cleveland Clinic إلى أن مشروب البقدونس يزيد من إدرار البول بشكل طبيعي، ما يساعد على طرد الأملاح الزائدة وتقليل احتباس السوائل، خصوصًا في حالات الانتفاخ أو ارتفاع ضغط الدم.

يعزز صحة الجهاز المناعي

يحتوي كوب واحد من عصير البقدونس على نسبة عالية من فيتامين C وA، وهما عنصران أساسيان لتقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

ووفقًا لتقرير Healthline، فإن فيتامين C الموجود فيه يفوق نسبته في العديد من الفواكه الحمضية، مما يجعله داعمًا قويًا للجسم في مواسم نزلات البرد.

يحسن صحة الكبد والهضم

البقدونس غني بمركبات طبيعية مثل الأبيول والميريستيسين، وهي تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهضمية وتحسين أداء الكبد في التخلص من السموم.

كما يساهم شربه بانتظام في تخفيف الانتفاخ وتنشيط عملية الهضم بعد الوجبات الثقيلة.

يعزز صحة البشرة ويقاوم الشيخوخة

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكلوروفيل، والتي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف خلايا الجلد وظهور التجاعيد المبكرة.

إدخال البقدونس في النظام الغذائي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتحسين لونها بفضل محتواه العالي من الحديد والفيتامينات.

يساهم في تقوية العظام وصحة الدم

البقدونس مصدرًا ممتازًا لفيتامين K، الضروري لتكوين العظام ومنع هشاشتها.