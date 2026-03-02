أثارت قضية شياوهوي، وهو صبي يبلغ من العمر عشر سنوات من مدينة تشنجتشو في مقاطعة خنان شمال الصين، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مؤخرا، حيث لم يجد أمامه خيارا سوى مقاضاة والده لاستعادة مدخراته.

كان الأب قد فتح حسابا مصرفيا لشياوهوي وأودع فيه ما يعرف بـ"أموال المظاريف الحمراء" على مر السنين، لكنه سحبها كلها في يوم من الأيام وأنفقها على حفل زفافه دون علم شياوهوي، بحسب odditycentral.

وبعد طلاق والديه قبل عامين، استمر شياوهوي في العيش مع والده، الذي كان يودع بانتظام هدايا رأس السنة القمرية، المعروفة باسم "أموال المظاريف الحمراء"، ومدخراته الأخرى في حسابه المصرفي، إلا أنه في مرحلة ما، التقى الأب بامرأة أخرى وقرر الزواج منها، وعندها أُرسل شياوهوي للعيش مع والدته.

وبعد زواج والد شياوهوي مرة أخرى، اكتشفت والدة الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أن طليقها قد سحب كل مدخرات ابنهما واستخدمها لتغطية نفقات الزفاف، في ذلك الوقت، كان شياوهوي قد ادخر أكثر من 80 ألف يوان (11700 دولار أمريكي)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لطفل في مثل عمره.

وعندما واجه شياوهوي والده وطلب منه مدخراته، قال له إن المال جاء في معظمه من عائلته وأصدقائه، وأنه ينوي إعادته فقط عندما يبلغ شياوهوي سن الرشد، وبعد عدة محاولات للتفاهم مع والده، لجأ شياوهوي إلى القضاء.

وعلى الرغم من محاولات الأب لإقناع القضاة بأنه كان ضمن حقوقه في إدارة مدخرات شياوهوي كما يراه مناسبا وأن الدعوى القضائية بأكملها قد تم تحريضها من قبل والدة الصبي، إلا أن المحكمة قضت بأن أموال الهدية تنتمي قانونيا إلى شياوهوي كملكية شخصية له، وأن والده قد انتهكها، على الرغم من كونه الوصي القانوني على الصبي.

وفي حكمها، أمرت المحكمة والد شياوهوي بإعادة جميع مدخرات الصبي، بما في ذلك الفائدة، التي بلغت 82750 يوان (12060 دولارا).

