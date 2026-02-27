هناك أطعمة نادرة تعد من أغلى الأكلات حول العالم وتمثل رمزا للترف والتميز، ويرجع ذلك إلى صعوبة إنتاجها وندرة مكوناتها وطرق تصنيعها.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أغلى الأطعمة خلال عام 2026، وفقا لـ "nubiapage".

كافيار ألماس



يتميز بـ نكهته الرائعة وقوامه الطري، كما أنه يأتي من سلالة واجيو اليابانية التي تتغذى على نظام غذائي خاص من الحبوب.

السعر: 25,000 دولار أمريكي للكيلو جرام.



كافيار سمك الحفش الأبيض الألبينو



لا يزال كافيار سمك الحفش الأبيض الألبينو من أغلى الأطعمة في عام 2026، وذلك نظرا لندرته ومذاقه الرائع ومظهره الفريد.

وهذا الكافيار ذو اللون المتلألئ والمستخرج من بيض سمك الحفش الأبيض الألبينو النادر للغاية، يمثل قمة الفخامة في عالم الكافيار، وفقا لـ "worldostats".

السعر: يتراوح بين حوالي 8,000 و 12,000 دولار للكيلو جرام الواحد.



جبنة بولي



حصلت على لقب أغلى أنواع الجبن في العالم، حيث يصنع من مزيج حليب الماعز مع حليب حمار البلقان ويعود أصله إلى صربيا، ويرجع سبب سعره الباهظ، إلى ندرته الشديدة ودقة عملية إنتاجه.

السعر: 1300 دولار أمريكي للكيلوجرام الواحد.



فطر ماتسوتاكي



يعد من أغلى أنواع الفطر الصالحة للأكل، ونظرا لندرته وصعوبة حصاده وأهميته الثقافية، يباع بأسعار مرتفعة.

كما أنه في المطبخين الياباني والكوري، يعتبر ذات قيمة عالية، نظرا لرائحته العطرية المميزة ونكهته الترابية.

السعر: 2000 دولار للكيلو جرام الواحد.



حساء عش الطائر



يعد من أغرب وأغلى الأطعمة ويطلق عليه "كافيار الشرق"، وبالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

السعر: يتراوح بين 600 و3000 جنيه إسترليني للرطل الواحد.

