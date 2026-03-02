أنهت محكمة عراقية علاقة زوجية استمرت سنوات، بعد أن تحول حلم انتظار المولود الأول إلى نزاع قضائي انتهى بالتفريق بين الزوجين، على خلفية إجهاض نسب إلى تناول الزوجة أعشابا للتنحيف خلال فترة الحمل.

ووقعت الواقعة في محافظة كركوك، حيث أقدمت الزوجة على تناول أعشاب بقصد إنقاص الوزن دون استشارة طبية أو إبلاغ زوجها، ما أدى إلى مضاعفات صحية انتهت بفقدان الجنين، وفق ما نقلته صحيفة "شفق نيوز" عن مصدر محلي.

انفصال زوجين بسبب أعشاب للتنحيف

وأوضح المصدر أن الخلافات تصاعدت بين الطرفين عقب الإجهاض، خاصة أن الزوج كان ينتظر حدوث الحمل منذ نحو أربع سنوات، قبل أن تنتهي التجربة بهذه الصورة.

وأضاف أن محكمة الأحوال الشخصية نظرت الدعوى واطلعت على التقارير الطبية المتعلقة بالواقعة، لتقرر التفريق بين الزوجين.

وأشار المصدر إلى أن الزوجة تناولت كميات كبيرة من عشبة البابونج خلال أشهر الحمل بهدف التخسيس، وهو ما تسبب بحسب التقارير الطبية في مضاعفات أثرت على استقرار الحمل.

أضرار تناول البابونج على صحة الحوامل

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن الإفراط في تناول البابونج خلال فترة الحمل، قد يؤدي إلى تهيج الرحم وتحفيز تقلصات مبكرة ترفع من خطر الإجهاض أو الولادة قبل الأوان، فضلا عن احتمالات تأثيره في الدورة الدموية للجنين أو التسبب في مشكلات تتعلق بنموه.

كما أن الإكثار منه قد يزيد من حدة أعراض الغثيان والقيء بدلا من تخفيفها، إلى جانب إمكانية حدوث تفاعلات تحسسية مثل سيلان الأنف أو الحكة أو الطفح الجلدي، خصوصا لدى من لديهم حساسية تجاه نباتات الفصيلة النجمية.

ويحذر الأطباء إلى احتمالية تداخله مع بعض الأدوية، لا سيما مميعات الدم والمهدئات ومسكنات الألم، ما يستدعي استشارة طبية قبل تناوله بانتظام.

اقرأ أيضا:

علاجه في أمريكا.. شاب من البحيرة يكافح ضمور المخ منذ 23 عاما

الأجمل في العالم.. 6 طيور تملك ألوان الطبيعة وقوس قزح

كيف حققوا الملايين؟.. أسرار أغنى 6 يوتيوبرز في 2026

فاجأ الموظفين.. ضيف غير متوقع يقتحم محطة تلفزيونية

لن تصدق سعره.. قميص "محروق" يشعل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل



