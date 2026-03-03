الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ صاروخين باليستيين إيرانيين



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في التصدي بنجاح ‏لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق عدة في الدولة.

بحسب وكالة الأنباء القطرية "قانا"، أكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقًا، إذ تم إسقاط الصاروخين قبل وصولهما إلى أراضي الدولة.

‏‏وشدَّدت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

أدانت قطر، مساء الإثنين، الهجمات الإيرانية على أراضيها، إذ قالت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، إنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد.

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بلاده اعترضت هجمات إيرانية استهدفت بنية تحتية مدنية، من بينها المطار الدولي.

وأضاف الأنصاري، أن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تمضي دون رد، مؤكدًا أن طائرات قطرية مقاتلة أسقطت طائرات مسيّرة ومقذوفات أخرى.

وشدد على أن على إيران أن تدفع ثمن هذا الهجوم السافر على شعبنا، مضيفًا أن منشآت قطر البحرية والبرية للطاقة تتمتع بالحماية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الدوحة لا تتواصل مع الحكومة الإيرانية حاليا، لافتًا إلى أن الأزمة سيتم حلها في نهاية المطاف على طاولة الحوار.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولًا في المنطقة، وفقا للغد.