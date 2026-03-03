إعلان

النماذج الاسترشادية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

02:00 ص 03/03/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نشر أول نموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة للعام 2026 في مادة اللغة العربية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتهدف النماذج الاسترشادية إلى تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة وأسلوب الامتحان، مما يساعدهم على وضع خطة مذاكرة مناسبة وزيادة الثقة قبل الدخول إلى لجان الامتحانات.

النموذج الاسترشادي الأول

يضم النموذج الأول في مادة اللغة العربية 55 سؤالًا موزعة على 14 صفحة، ما يوفر تجربة تحاكي الامتحان الفعلي تقريبًا، ويمنح الطلاب فرصة عملية لفهم شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي النماذج الاسترشادية المتاحة لكل مادة يصل إلى 10 نماذج، ويمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة عبر المكتبة الإلكترونية الرسمية للوزارة على الرابط: من هنا.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية

ولتسهيل حصول الطلاب على النماذج، حددت الوزارة الخطوات التالية:

الدخول إلى المكتبة الإلكترونية: عبر الرابط من هنا لتظهر صفحة المكتبة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

اختيار النماذج الاسترشادية: بالضغط على العنوان الأول داخل المكتبة تحت اسم "النماذج الاسترشادية".

تحديد المادة والنموذج المراد تحميله: بعد ذلك يختار الطالب المادة الدراسية والنموذج الذي يرغب في تحميله، وفق التعليمات الموضحة على الموقع.

اقرأ أيضاً:

آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

التعليم تكشف الحقيقة الكاملة لواقعة اعتداء طالب على معلم بمدينة نصر

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 مادة الجغرافيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النماذج الاسترشادية الثانوية العامة 2026 مادة اللغة العربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
أخبار مصر

نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
محمد سامي:"الست موناليزا رقم 1 كلام موثق على المنصة"
دراما و تليفزيون

محمد سامي:"الست موناليزا رقم 1 كلام موثق على المنصة"
بينها مصر.. أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمنطقة بالمغادرة فورا
شئون عربية و دولية

بينها مصر.. أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمنطقة بالمغادرة فورا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026