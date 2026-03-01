علاجه في أمريكا.. شاب من البحيرة يكافح ضمور المخ منذ 23 عاما

في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن ذكاء الحيوانات لا يتجاوز حدود التدريب والطاعة، تكشف تقارير علمية حديثة عن نماذج مذهلة لكائنات امتلكت قدرات عقلية متقدمة في حل المشكلات، واستخدام الأدوات والتواصل بل وحتى “المكر” وخفة الظل، بما يدحض الفكرة الشائعة عن حصرية الذكاء لدى البشر.

وفيما يلي أبرز هذه الحالات اللافتة التي تتفاوت نسب الذكاء لديها لكنها في مجملها تتمتع بقدرة عالية على الاستجابة والتفاعل مع العالم بطرق ذكية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف أنديا".

1- "فرونكا".. بقرة تستخدم الأدوات بوعي

في قرية كارينثيا النمساوية، لم تكن البقرة "فرونكا" مجرد فرد عادي في القطيع، فقد أظهرت، بحسب دراسة منشورة في دورية Current Biology، قدرة واعية على استخدام الأدوات؛ إذ تستعمل فرشاة مخصصة لحك جسدها، وتختار أجزاء معينة منها لتناسب مناطق مختلفة من جسدها، في أول توثيق علمي لاستخدام الأبقار للأدوات بشكل مدروس.

2- "كوبر".. كلب بذكاء يضاهي البشر

الكلب "كوبر" من فصيلة شيه تزو حاز لقب "أينشتاين الكلاب"، بعد أن سجل معدل ذكاء بلغ 142 نقطة، وهو ما يعادل ذكاء إنسان بالغ.

ويستطيع كوبر تصنيف الأشكال والألوان، والعد بدقة، وترتيب الأشياء وفق خصائصها، بحسب ما تؤكده مالكته كيرستي فورستر، التي تصفه بأنه يتعلم أسرع من طفل صغير.

3- "هارفي".. كلب يتحدث بلغة الأطفال

أما "هارفي"، من فصيلة بوردر كولي، فيعد ظاهرة لغوية نادرة؛ إذ يمتلك حصيلة لغوية تتجاوز 221 كلمة.

ويستطيع تمييز أسماء الألعاب من بين عشرات غيرها، وتصنيفها ذهنيا، وهو ما يضعه علميا في فئة "متعلمي الكلمات"، بقدرات تعادل طفلا في الثانية من عمره.

4- "ميلاني".. راكون يعزف البيانو ويركب الدراجة

في ساسكس، كسرت "ميلاني" الصورة النمطية عن حيوانات الغابات، فقد تعلمت أكثر من 100 حركة معقدة، من ركوب دراجة صغيرة ودفع عربات التسوق إلى العزف على بيانو مصغر، ما دفع العلماء لإعادة تقييم مستوى ذكاء حيوان الراكون.

5- "وايت جلاديس".. عبقرية المحيط

في مضيق جبل طارق، قادت الحوتة القاتلة "وايت جلاديس" ما يشبه ثورة تكتيكية في أعماق البحر، بعد تورطها في أكثر من 700 مواجهة مع القوارب.

ويرجح الباحثون سبب ذلك إلى ذكائها الاجتماعي، واستخدامها لغة خاصة مع مجموعتها، إضافة إلى أساليب صيد صامتة ومتطورة.

6- "أنشالي".. فيل بروح الدعابة

داخل حديقة حيوان برلين، أدهشت الفيلة "أنشالي" الباحثين بسلوك وصفوه بـ"الذكي المرح"، بعدما تعمدت تعطيل استحمام رفيقتها عبر ثني خرطوم المياه.

واعتبر البروفيسور مايكل بريخت هذا التصرف مثالا على استخدام الأدوات بدافع ساخر، وهو مستوى إدراكي لا يظهر إلا لدى الكائنات عالية التطور.