تستضيف الإعلامية حياة الدرديري، الدكتور توفيق عكاشة في بث مباشر حصري على موقع مصراوي بعد قليل، إذ يشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة والتطورات الإعلامية والسياسية في المنطقة، مع فتح المجال للحوار المباشر بين الضيف والمشاهدين.

ومن المتوقع أن يشهد البث تفاعلًا كبيرًا من متابعي الموقع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سيتمكن الجمهور من إرسال أسئلتهم ومداخلاتهم مباشرة خلال الحوار.

ويأتي هذا البث ضمن سلسلة اللقاءات الحصرية التي يقدمها مصراوي خلال شهر رمضان المبارك 2026، لتوفير تجربة إعلامية مباشرة وتفاعلية للجمهور.

