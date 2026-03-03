إسرائيل: سنعيد فتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من اليوم



وكالات

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لاستئناف الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قال منسق الاحتلال: "سكان غزة، نحيطكم علمًا بأنه ابتداءً من يوم الثلاثاء سيتم فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، وذلك تحت قيود وإجراءات أمنية كفيلة بضمان سلامة جميع الموجودين في المعبر من كلا الجانبين، وسيتم إدخال المساعدات وفقًا للاحتياجات التي تَرِد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

وأمس الإثنين، في اليوم 144 على اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار على القطاع خلال 24 ساعة.

فجر الإثنين، قصفت مدفعية الاحتلال شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما فيها معبر رفح، ضمن تداعيات الحرب مع إيران.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 629، إضافة إلى 1693 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 735 شهيدًا من القطاع.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 72096، فيما بلغ عدد المصابين 171791، وفقا للغد.