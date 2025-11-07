5 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

عصير الأناناس ليس مجرد مشروب استوائي منعش، بل مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة التي تدعم صحة الجسم من الداخل والخارج.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والإنزيمات الطبيعية مثل البروميلين، يساهم هذا العصير في تعزيز المناعة وتحسين الهضم وصحة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع"Healthline".

يعزز الهضم: يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على هضم البروتينات وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

يدعم المناعة:

بفضل غناه بفيتامين "C"، يساهم في تقوية المناعة ومكافحة نزلات البرد.

يحافظ على صحة البشرة:

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وتمنحها مظهرًا صحيًا.

يساعد في تقليل الالتهابات: إنزيم البروميلين يملك خصائص مضادة للالتهاب تفيد في تقليل آلام المفاصل.

يساهم في فقدان الوزن

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وألياف تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.