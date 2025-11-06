أنغام تخطف الأنظار بفستان أسود مرصع بالألماس في موسم الرياض 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت الفنانة أنغام الأضواء كما عودتنا، بإطلالة راقية، خلال حفلها الليلة، في موسم الرياض 2025، خلال بث مباشر على MBC مصر على مسرح أبو بكر سالم.

الفستان الذي تألقت به صوت مصر الأول الفنانة أنغام جاء باللون الأسود المرصع بالألماس ليبرز تفاصيل الخصر.

الفستان مصمم بتصميم عصري، ترتدي أنغام فستانًا طويلًا بدوم أكمام (كب) مصنوع من قماش فخم مطرز بالكامل بالفصوص الماسية اللامعة والترتر.

الفستان بالكامل يتميز يتميز بلمسات ذهبية وفضية مع لمسات الأحجار الملونة التي تضيف بريق ساحر تحت الأضواء.

القصة مستقيمة تبرز القوام وتمنح أنغام إطلالة بلمسة ملكية.

اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة على الأكتاف مما اضفى طابعًا أنثويًا مع فخامة الفستان.

أما المكياج فجاء دافئًا ومتناغما بدرجات بنية، مع رسمة أيلاينر محدد بوضوح ورموش طويلة وبارزة لتظهر ملامح عيونها وجمالها.

أما المجوهرات جاءت ناعمة وفخمة متدلية لامعة مع خاتم كبير ولافت، مما عزز مظهر الإطلالة دون مبالغة.

والإطلالة بصفة عامة توحي كالعادة بثقة أنغام الراقية في اختيار الأزياء الخاصة بها في الحفلات الكبيرة.

وكالعادة إطلالة أنغام توحي بالثقة والجاذبية وتناسب تماما أجواء الحفلات الغنائية.