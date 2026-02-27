تشهد منصة يوتيوب ارتفاعا ملحوظا في أرباح صناع المحتوى، حيث ينجح صناع المحتوي في مزج الابتكار مع التسلية والجاذبية التجارية.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أسرار ثروة ستة من أبرز يوتيوبرز الأعلى دخلا في عام 2025، إضافة إلى الأساليب التي مكنتهم من تحقيق ملايين الدولارات سنويا عبر قنواتهم، وفقا لموقع "filmora".

مستر بيست.. 356 مليون مشترك



يُصنف مستر بيست كأعلى مستخدمي يوتيوب أجرا، مع أكثر من 844 فيديو، بجانب كونه صانع محتوى أمريكي وشخصية إعلامية ورجل أعمال، يشتهر برنامج تلفزيون الواقع الخاص به "بيست جيمز" على منصة أمازون برايم.

يبلغ متوسط مدة فيديوهاته حوالي 25 دقيقة، ويحقق دخلا شهريا يتراوح بين 4.6 و13.8 مليون دولار.

لرفع مستوى إنتاج محتوى برنامجه التلفزيوني، قام مؤخرا ببناء "مدينة" مصممة خصيصا في تورنتو بتكلفة 14 مليون دولار، ويزداد تأثيره عبر تطبيق "تيك توك"، حيث يتابعه 114.1 مليون شخص وحصل على 1.1 مليار إعجاب.

فلاد ونيكي.. 133 مليون مشترك



تضم القناة الأشقاء فلاديسلاف، نيكيتا، كريستيان، وأليس فاشكيتوف، وتقدم محتوى موجهًا للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، يشمل مغامرات ممتعة ومثيرة.

حققت القناة أكثر من 248 مليار مشاهدة، وتتوفر محتوياتها بنحو 18 لغة.

تبلغ أرباح القناة الشهرية بين 409 ألف و6.5 مليون دولار، بينما تتراوح أرباحها السنوية بين 4.9 و78.5 مليون دولار.

قناة ناستيا.. 125 مليون مشترك



تقدم قناة "Like Nastya" محتوى ترفيهيا وتعليميا للأطفال، يشمل الأغاني والمعلومات عن الألوان والطبيعة والأشكال، كما تعكس الفيديوهات اليومية نمو الأطفال المعرفي وتوفر محتوى آمنًا للآباء والأطفال.

بدأت ناستيا القناة بعد ولادتها وهي مصابة بالشلل الدماغي، لتوثق تطورها اليومي وتلهم الأطفال لتبني عادات صحية.

بيوديباي.. 110 مليون مشترك



أطلق فيليكس كيلبيرج قناته على يوتيوب عام 2006، وبدأ بمحتوى ألعاب الفيديو، ثم أضاف لاحقا التعليقات الفكاهية، ما ساعده على أن يصبح واحدا من أغنى مستخدمي المنصة.

يعتمد فيليكس على مزيج من الألعاب والكوميديا والمراجعات، ما يجذب جمهورا واسعا ويعزز الإيرادات بشكل كبير.

ريان كاجي.. 38.8 مليون مشترك



تقدّم قناة "عالم ريان" محتوى متنوعًا للأطفال يشمل التجارب العلمية، الموسيقى، المقاطع التمثيلية، التحديات، والفنون والحرف، مع التركيز على المرح واللعب والمشاهد الكوميدية التعليمية بمشاركة والديه.

منذ إطلاقها في عام 2015، أصبح شغف ريان بالفيديوهات واضحًا في تعابير وجهه الطبيعية، ما يعزز تفاعل الجمهور الصغير.

وتجاوزت أرباح القناة 100 مليون دولار في عام 2024، لتصبح واحدة من أنجح قنوات يوتيوب الموجهة للأطفال.

جيفري ستار.. 15.7 مليون مشترك



يشتهر جيفري ستار بمجال التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة، وحقق أكثر من 2.6 مليار مشاهدة عبر 435 فيديو، يُقدر دخله لعام 2024 بحوالي 200 مليون دولار، مع متابعين على تويتر وإنستجرام وفيسبوك.

اقرأ أيضا:

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص والغناء

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى في التاريخ

10 أيام اختفت من التاريخ.. سر أغرب قرار زمني في العالم