"سر اللون البرتقال".. رزان مغربي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة رزان مغربي بإطلالة مليئة بالحيوية، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

أطلت رازان بفستان كب باللون البرتقالي الفاقع، جاء بتصميم لافت يناسب قوامها، يجمع بين الجرأة والأنوثة.

الفستان يجمع بين القماش اللامع المرصع بالترتر في الجزء العلوي الذي يبرز القوام.

وقماش الشيفون المنسدل في التنورة السفلية الذي أضاف انسيابية وأناقة ناعمة للحركة، ليمنح الإطلالة توازنًا بين الفخامة والنعومة.

دلالات اللون البرتقالي:

وفق موقع Vogue وElle، يعكس اللون البرتقالي في الموضة الطاقة الإيجابية والشغف والإبداع.

كما يرمز إلى الدفء والثقة بالنفس، وغالبًا ما تختاره النجمات في الإطلالات الجريئة ليعكس شخصية قوية ومفعمة بالحياة.

سر اختيار قماش الشيفون:

اعتماد رزان مغربي على قماش الشيفون في الجزء السفلي للفستان أضاف لمسة خفيفة وانسيابية توحي بالحرية والرقي.