"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية

كتب : يوسف محمد

11:01 م 02/03/2026
في تصرف أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قام النجم المصري محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، بإلغاء متابعة زوجته الثانية حنان على موقع "إنستجرام".

وأثار تصرف النني حالة واسعة من الجدل، حيث بدأ الكثير من المتابعين يتوقعون أن هذا التصرف، دليل على انفصال الثنائي بشكل رسمي، وهو ما لم يتم الكشف عنه حتى الآن من قبل أي من الطرفين.

رد فعل زوجة النني الثانية على تصرفه

ومن جانبها، قامت زوجة محمد النني الثانية البلوجر المغربية حنان، بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا، من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

القصة الكاملة لزواج النني للمرة الثانية

وتعود قصة زواج النني للمرة الثانية ليوليو الماضي 2025، حينما شاركت البلوجر المغربية حنان صورة لها رفقة محمد النني وقامت بالتظليل على وجهه، ثم تم الإعلان بشكل رسمي عن ارتباطهما معا بعد ذلك، مع الإشارة أن الارتباط الرسمي بين الثنائي بدأ منذ فترة بعيدة.

وفي أغسطس من العام ذاته 2025، شاركت حنان مجموعة من الصور لها رفقة النني من حفل زفافهما للمرة الأولى وكان النني يرتدي الزي المغربي في الحفل.

ورزق نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي بمولوده الأول من زوجته الثانية حنان، في أكتوبر من العام الماضي 2025.

منتخب مصر الدوري الإماراتي محمد النني

