بسبب إلغاء الحجز.. لن تتوقع ما فعلته امرأة داخل غرفة فندق

أغرقت امرأة صينية غرفة فندق في مقاطعة هاينان عمدا بالماء بعد رفض الفندق طلبها بإلغاء الحجز، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

واضطرت السيدة في النهاية إلى دفع مبلغ يزيد 280 ضعف سعر الغرفة الأصلي عن الأضرار التي لحقت بها.

وحجزت المرأة غرفة لليلة واحدة بسعر 108 يوان (15 دولارا أمريكيا)، لكنها أرادت إلغاء الحجز، مع ذلك، رفض الفندق إلغاء حجزها، مشيرا إلى سياسته التي تنص على عدم إلغاء الحجز بعد تسجيل الوصول.

وادعت المرأة أن الغرفة رديئة الجودة وعزل الصوت فيها غير كاف، حتى أن الفندق عرض عليها ترقية مجانية، لكنها رفضت، ما دفع موظفي الفندق إلى الاتصال بالشرطة.

وفي نوبة غضب، فتحت حنفيات الحمام وأغرقت الغرفة بالمياه، ما تسبب في أضرار جسيمة في الجدران والأرضية، وبينما كانت تنتظر الشرطة، ألقت بمجموعة الفراش في حمام الاستحمام وسكبت عليها جل الاستحمام بعد فتح صنبور حوض الغسيل ورأس الدش.

وظلت الصنابير مفتوحة لمدة 3-4 ساعات تقريبا، وتسرب الماء من غرفتها في الطابق الثاني، وعندما استجوبتها الشرطة، وافقت في النهاية على تعويض الفندق عن الأضرار.

ودفعت غرامة قدرها نحو 30 ألف يوان (4200 دولار أمريكي)، وهو ما يعادل نحو 280 ضعف سعر الغرفة الأصلي.

وانتشرت هذه الحادثة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وكتب أحد المستخدمين: "انتهى بها الأمر بدفع ما يقارب 300 ضعف سعر غرفة الفندق الذي كانت ترغب في تجنبه".

وقال آخر: "بالمقارنة مع العواقب القانونية الأكبر فإن التعويض الذي يبلغ 30 ألف يوان يعد عقوبة خفيفة إلى حد ما".

"الغضب قد يسبب عواقب وخيمة إذا لم نسيطر عليه، والقانون قد يكون حلا جيدا"، قال آخر.

