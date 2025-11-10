إعلان

مثل عالم آخر.. فيديو مرعب للقارة القطبية الجنوبية في درجة حرارة -62

كتب : سيد متولي

10:30 م 10/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في درجة حرارة -62
  • عرض 3 صورة
    القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في درجة حرارة -62

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا يظهر كيف تبدو القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، عندما تنخفض درجة الحرارة إلى -62 درجة مئوية.

وفي الفيديو، يفتح شخص بابًا ليُظهر كل شيء في الخارج مُغطى بالثلج، بينما تُلقي الشمس ضوءًا خافتًا على المنظر الطبيعي، بحسب ndtv.

وأُصيب مستخدمو الإنترنت بالذهول من الفيديو المنشور على موقع ريديت، والذي حظي بتفاعل واسع، إذ حصد أكثر من 52 ألف تصويت وآلاف التعليقات، حتى أن أحدهم علق قائلا إنه يبدو "عالما آخر".

وذكر المصدر أنه لم يستطع تأكيد تاريخ تصوير الفيديو بدقة، لكن درجة حرارة أنتاركتيكا -62 درجة مئوية تعني بيئة شديدة البرودة والقسوة، ستؤدي درجة الحرارة تحت الصفر إلى تضاريس جليدية شاسعة، تمتد على مد البصر مغطاة بالثلوج.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

"مقاطع فيديو كهذه لا تبدو حقيقية على الإطلاق، أشعر وكأنني أرى شيئًا لا ينبغي لي رؤيته. إنه مثل عالم آخر"، هذا ما قاله أحد المستخدمين.

"في بعض الأماكن على الأرض، مثل الصحراء الكبرى، أو القارة القطبية الجنوبية، تقول لنا الطبيعة الأم: "لا شأن لكم هنا، ابقوا بعيدًا"، ومع ذلك ها نحن ذا"، هذا ما قاله مستخدم ثان.

شاهدت ذات مرة مقابلة مع شخص عاش في قاعدةٍ في أنتاركتيكان روى هذا الشخص أنه عاد إلى الداخل ذات مرة ونسي إغلاق الباب الخارجي، تجمدت غرفة الضغط بالكامل بسبب عاصفةٍ ثلجية، وأغلقت الباب الداخلي، استغرق فتحه عدة أيام، كما ذكر مستخدمٌ ثالث بحادثة ما.

حتى أن أحد المستخدمين ربطها بجهود البشرية في استكشاف الفضاء، وقال: "إلى كل من يتحدى مستعمرة خارج الأرض، جربوا تقنية الاكتفاء الذاتي في أنتاركتيكا، مثل الاكتفاء الذاتي لمدة خمس سنوات دون أي تدخل خارجي، انظروا كيف ستسير الأمور، إذا كان هذا الأمر صعبًا للغاية، فإننا لسنا مستعدين لمستعمرات في الفضاء الخارجي."

اقرأ أيضا:

الأغلى في العالم.. بقرة بـ4.3 مليون دولار

خطفت الأنظار بجمالها في المتحف المصري والأهرامات.. من هي ماري إليزابيث ملكة الدنمارك؟

خلال عام واحد فقط.. تراجع منسوب البحر الميت بشكل مخيف "صور"

انتقام غريب.. لن تتوقع ما فعله موظف مع مديره السابق


حدث عالمي.. ما هو حفل "الجراند بول" الذي تستضيفه مصر في قصر عابدين؟


القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا قارة شديدة البرودة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)