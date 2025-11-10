مثل عالم آخر.. فيديو مرعب للقارة القطبية الجنوبية في درجة حرارة -62

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا يظهر كيف تبدو القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، عندما تنخفض درجة الحرارة إلى -62 درجة مئوية.

وفي الفيديو، يفتح شخص بابًا ليُظهر كل شيء في الخارج مُغطى بالثلج، بينما تُلقي الشمس ضوءًا خافتًا على المنظر الطبيعي، بحسب ndtv.

وأُصيب مستخدمو الإنترنت بالذهول من الفيديو المنشور على موقع ريديت، والذي حظي بتفاعل واسع، إذ حصد أكثر من 52 ألف تصويت وآلاف التعليقات، حتى أن أحدهم علق قائلا إنه يبدو "عالما آخر".

وذكر المصدر أنه لم يستطع تأكيد تاريخ تصوير الفيديو بدقة، لكن درجة حرارة أنتاركتيكا -62 درجة مئوية تعني بيئة شديدة البرودة والقسوة، ستؤدي درجة الحرارة تحت الصفر إلى تضاريس جليدية شاسعة، تمتد على مد البصر مغطاة بالثلوج.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

"مقاطع فيديو كهذه لا تبدو حقيقية على الإطلاق، أشعر وكأنني أرى شيئًا لا ينبغي لي رؤيته. إنه مثل عالم آخر"، هذا ما قاله أحد المستخدمين.

"في بعض الأماكن على الأرض، مثل الصحراء الكبرى، أو القارة القطبية الجنوبية، تقول لنا الطبيعة الأم: "لا شأن لكم هنا، ابقوا بعيدًا"، ومع ذلك ها نحن ذا"، هذا ما قاله مستخدم ثان.

شاهدت ذات مرة مقابلة مع شخص عاش في قاعدةٍ في أنتاركتيكان روى هذا الشخص أنه عاد إلى الداخل ذات مرة ونسي إغلاق الباب الخارجي، تجمدت غرفة الضغط بالكامل بسبب عاصفةٍ ثلجية، وأغلقت الباب الداخلي، استغرق فتحه عدة أيام، كما ذكر مستخدمٌ ثالث بحادثة ما.

حتى أن أحد المستخدمين ربطها بجهود البشرية في استكشاف الفضاء، وقال: "إلى كل من يتحدى مستعمرة خارج الأرض، جربوا تقنية الاكتفاء الذاتي في أنتاركتيكا، مثل الاكتفاء الذاتي لمدة خمس سنوات دون أي تدخل خارجي، انظروا كيف ستسير الأمور، إذا كان هذا الأمر صعبًا للغاية، فإننا لسنا مستعدين لمستعمرات في الفضاء الخارجي."

