"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم

تنتشر في مختلف أنحاء العالم أماكن اكتسبت شهرتها من قصص الأشباح والأرواح التي يُقال إنها تسكنها، بينما البعض يزورها بدافع الفضول، فيما يفضل آخرون الابتعاد عنها خوفًا من الغموض الذي يحيط بها.

فيما يلي جولة بين 6 مواقع تُعد من أكثر الأماكن رعبًا وغموضًا على وجه الأرض، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India:

1- قلعة إدنبرة في اسكتلندا

واحدة من أقدم القلاع الأوروبية وأكثرها غموضًا، إذ يُقال إن صرخات السجناء القدامى لا تزال تتردد في أروقتها، فيما يؤكد بعض الزوار رؤيتهم لأشباح جنود يرتدون الزي القديم يتجولون ليلًا في الممرات الحجرية.

2- فندق ستانلي – كولورادو، الولايات المتحدة

الفندق الذي ألهم رواية الرعب الشهيرة The Shining، يزعم نزلاؤه سماع ضحكات أطفال في غرف خالية، وعزف بيانو ليلًا دون وجود أحد.

3- جزيرة الدمى – المكسيك

جزيرة صغيرة وسط الغابات تغطيها آلاف الدمى المعلقة على الأشجار، بينما يُقال إن أعين الدمى تتحرك ليلاً أو تصدر أصواتًا غامضة، بعد أن وُضعت تخليدًا لذكرى فتاة غارقة يُعتقد أن روحها ما زالت هناك.

4- برج لندن – إنجلترا

من أقدم السجون الملكية وأكثرها رهبة، حيث يؤكد الحراس ظهور أشباح بعض الملوك والملكات الذين أُعدموا بداخله، ومنهم آن بولين، التي يُقال إن شبحها يتجول في الممرات ليلًا.

5- مستشفى ويفرلي هيلز – أمريكا

مستشفى قديم لمرضى السل تحوّل إلى رمز للرعب، إذ يسمع الزوار همسات وأصوات أقدام مجهولة المصدر، ويؤكد بعضهم رؤية ظلال بشرية تتحرك بين الغرف المهجورة.

6- قصر بانغره – الهند

يُعرف باسم "المدينة المسحورة"، وتُحذر الحكومة الهندية من دخوله بعد غروب الشمس، إذ يعتقد السكان المحليون أن أصواتًا ونشاطات خارقة تحدث داخله ليلًا، ويجلب دخوله بعد الغروب "اللعنة".

