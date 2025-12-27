وداعا لإغلاق المحادثة.. جوجل تختبر واجهة جديدة لـ "جيميني"

كتب- محمود الهواري:

تعمل شركة جوجل على معالجة أحد أبرز أوجه القصور في واجهة مساعدها الذكي "جيميني" على نظام أندرويد، والذي يحد حاليا من سلاسة تعدد المهام لدى المستخدمين.

ويعاني مستخدمو "جيميني" من مشكلة أساسية تتمثل في أن المساعد الذكي، عند تفعيله عبر الكلمة المفتاحية أو من خلال الضغط المطول على زر الطاقة، يظهر فوق التطبيق الجاري استخدامه، لكنه لا يعمل كواجهة عائمة حقيقية.

فعند الانتقال إلى تطبيق آخر، يغلق "جيميني" بالكامل، وتختفي المحادثة الجارية، ما يضطر المستخدم إلى البدء من جديد، ويحول المهام الطويلة أو البطيئة إلى تجربة محبطة.

وبحسب تقرير لموقع "أندرويد أثوريتي" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تشير أحدث نسخة تجريبية من تطبيق جوجل إلى إعادة تصميم واجهة "جيميني" بحيث تظل نشطة حتى عند مغادرتها، ما يسمح لها بالاستمرار في العمل في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

ووفقا للتحديث المرتقب، سيتمكن المستخدم من توجيه أمر إلى "جيميني"، ثم الانتقال إلى تطبيق آخر أثناء معالجة المساعد الذكي للطلب، والعودة لاحقا إلى المحادثة نفسها بمجرد جاهزية الرد، وذلك من خلال النقر على زر عائم مخصص للمساعد.

وتتيح هذه الآلية التنقل السلس بين التطبيقات، وإضافة سياق من تطبيقات أخرى، وتحسين الطلبات دون الحاجة إلى إعادة بدء المحادثة في كل مرة، إذ عند الانتهاء، يمكن إغلاق واجهة "جيميني" بالكامل عبر تمريرة واحدة فقط.

ولا تزال هذه الميزة قيد الاختبار التجريبي، ما يعني أنها قد تخضع لبعض التعديلات قبل إطلاقها رسميا، إلا أنه في حال طرحها بالشكل المتوقع، فإنها ستعالج واحدة من أكثر النقاط التي تثير استياء المستخدمين، وستمنح "جيميني" قدرة حقيقية على إدارة مهام الخلفية كما هو منتظر.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل الأوسع لجعل "جيميني" أسرع وأكثر فاعلية على نظام أندرويد، وتعزيز تجربته كمساعد ذكي قادر على مواكبة استخدام الهاتف في سيناريوهات متعددة.