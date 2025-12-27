انخفاض سعر الفائدة 1% على الشهادات متغيرة العائد في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

انخفضت سعر الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر العائد لدى البنك المركزي على العملاء القائمين في هذا النوع من الشهادات أو المحتملين.

جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 يوم الخميس إلى 20% و21% على التوالي.

في البنك الأهلي تراجع سعر الفائدة على الشهادات "البلاتينية" للعائد المتغير ذات أجل 3 سنوات إلى 20.25% بدلا من 21.5% ويصرف العائد شهريا.

وفي بنك مصر انخفض سعر العائد على شهادات "يومياتي" للعائد المتغير ذات أجل 3 سنوات إلى 19.75% بدلا من20.75% ويصرف العائد يوميا.

لا يزال البنكان الحكوميان لم يعلنا حسم سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت أو المتناقص ويتم إتاحتها للعملاء بنفس الأسعار حتى حسم قرارهما.