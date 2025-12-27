إعلان

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بأرض الصومال

كتب : أسماء البتاكوشي

01:24 م 27/12/2025

وزارة الخارجية

كتبت- أسماء البتاكوشي
تؤكد جمهورية مصر العربية الرفض التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتجدد مصر إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما تجدد مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وتؤكد مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أى إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

