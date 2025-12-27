حكم نهائي وبات.. النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل طبيب الساحل، مع تشديد العقوبة بالسجن 15 سنة على المحامية المتهمة باستدراجه، بعد رفض طعنهم على الحكم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية قد أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والثاني في القضية، بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، كما قضت بالسجن 15 سنة مشدد للمتهمة الثالثة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق، طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر، حيث اختفى أثناء توجهه لعمله وأغلق هاتفه.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن المجني عليه كان برفقة أحد المتهمين داخل عيادة خاصة، حيث تم اكتشاف آثار ترميمات وحفر حديث، وأجولة تحتوي على مخلفات الحفر، وانبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وأمرت النيابة بالحفر أسفل ثلاجة في إحدى الغرف، فعُثر على جثمان المجني عليه، وأجرت الطب الشرعي الصفة التشريحية وأخذ عينات لتحليل البصمة الوراثية وفحص آثار الدماء والعقاقير الموجودة بالعيادة، لمطابقتها مع المجني عليه.

كما أسفرت تحريات الشرطة ومراجعة كاميرات المراقبة عن تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من المستشفى، ورفقته أحد المتهمين إلى عقار بشارع مسجد الرحمة، ثم عودتهما صباح اليوم التالي مع المتهم الطبيب.

واعترف العامل أن الغرض من استدراج المجني عليه كان الانتقام، فيما أكدت المحامية أن المتهمين الطبيب والعامل حفروا الحفرة سابقًا بهدف قتله والتخلص من جثته بعد سرقته أو طلب فدية، وأجرا محاكاة مصورة للجريمة.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة بالإكراه، وأُحيلوا للمحاكمة الجنائية.

