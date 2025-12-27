مقدم 100 ألف.. تفاصيل شراء شقة من نقابة المهندسين للأعضاء وأسرهم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين، طرح شقق جديدة في مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، حيث يتم شراء كراسة الشروط من مقر النقابة مقابل 1500 جنيه، ويكون المقدم من 100 إلى 200 ألف جنيه.

وأكدت النقابة، في بيان، أن القرعة العلنية ستكون يومي 11 و12 يناير 2026 في مقر النقابة العامة للمهندسين، وتكون هذه الشقق لأعضاء النقابة من المهندسين وأسرهم.

وجاءت أماكن وأسعار الشقق على النحو التالي:

- مدينة العاشر من رمضان: يتم طرح 35 شقة مساحة من 60 مترًا إلى 114 مترًا، ويقع المشروع في حي الرضوان مجاورة 63 وحي السالمية مجاورة 50.

وسجل سعر الشقة الـ60 مترًا 588 ألفًا للسداد الكاش، و702 ألف للسداد على 4 سنوات، بقسط شهري 4388 جنيهًا، و762 ألف جنيه للسداد على 6 سنوات بقسط شهري 2646 جنيهًا.

- مدينة 6 أكتوبر: يتم طرح 108 شقق نصف تشطيب، بمساحات من 70 إلى 80 مترًا، بمشروع النقابة جنوب الأحساء بمدينة 6 أكتوبر.

وسجل سعر الشقة الـ80 مترًا للسداد النقدي كاملًا مليون و96 ألف جنيه، أما السداد على 4 سنوات سيكون بقيمة مليون و312 ألف جنيه.

ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، وسداد 196 ألفًا دفعة مقدمة تمثل 15% من ثمن الوحدة، ثم سداد 25% بقيمة 328 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 8200 جنيه لمدة 4 سنوات.

- مدينة القاهرة الجديدة: يتم طرح 96 شقة في كمبوند باراديس بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة، مساحة الشقق من 130 مترًا لـ185 مترًا وهي شقق نصف تشطيب.

وسجلت الشقة الـ135 مترًا للسداد الكاش 4 ملايين و643 ألف جنيه، وللسداد على 4 سنوات 5 ملايين و569 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 34 ألف جنيه.

وللسداد على 6 سنوات يكون سعر الشقة 6 ملايين و32 ألف جنيه، وسيكون القسط الشهري 21 ألف جنيه.

