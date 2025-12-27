حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إراحة بعض اللاعبين في المباراة المقبلة ضد أنجولا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وقال مصدر لمصراوي: "الجهاز الفني للمنتخب لديه نية لإراحة عدد كبير من اللاعبين، وسيتم مناقشة أمر محمد صلاح معه شخصيًا، بسبب اقتراب صلاح من تحطيم عدد من الأرقام القياسية".

