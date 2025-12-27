مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

كتب : هند عواد

01:36 م 27/12/2025
يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إراحة بعض اللاعبين في المباراة المقبلة ضد أنجولا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وقال مصدر لمصراوي: "الجهاز الفني للمنتخب لديه نية لإراحة عدد كبير من اللاعبين، وسيتم مناقشة أمر محمد صلاح معه شخصيًا، بسبب اقتراب صلاح من تحطيم عدد من الأرقام القياسية".

اقرأ أيضًا:
زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)

محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا

"قصص متفوتكش".. أزمة بين شوبير وأديب.. وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي الأمم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجنوب أفريقيا مصر وأنجولا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح

