كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

الحضري يحتفل بفوز مصر على جنوب أفريقيا بالرقص مع الجماهير المغربية (فيديو)

كتب : هند عواد

01:22 م 27/12/2025
احتفل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأصبح منتخب مصر الأول أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف.

ونشر عصام الحضري، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرقص مع عمال أحد المقاهي في المغرب، على الأغاني المغربية، وعلق: "احتفالي بفوز منتخب مصر مع الجماهير المغربية العظيمة".

عصام الحضري منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور