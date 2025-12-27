حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

احتفل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأصبح منتخب مصر الأول أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف.

ونشر عصام الحضري، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرقص مع عمال أحد المقاهي في المغرب، على الأغاني المغربية، وعلق: "احتفالي بفوز منتخب مصر مع الجماهير المغربية العظيمة".

