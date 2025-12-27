واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعتها المكثفة لسير العملية الانتخابية، وتمكنت اليوم السبت من ضبط عدد من المخالفات في عدة دوائر انتخابية.

في البحيرة، ضبطت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة إدكو عامل وسيدة أثناء قيامهما ببحث المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين. كما تم ضبط شخص آخر بمركز شرطة دمنهور بحوزته ملصقات دعائية لتوزيعها على الناخبين.

وفي الإسكندرية، ضبطت دائرة مركز شرطة أول الرمل أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته بطاقات شخصية لبعض المواطنين وعدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بإدكو شخصًا أثناء تجوله بمركبة "ميكروباص" ملصق عليها صورة أحد المرشحين لحث الناخبين على التصويت، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

وفي سوهاج، ضبطت دائرة مركز شرطة المراغة أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح معين. وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة تشمل 19 دائرة انتخابية بمحافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم، موزعة على الدوائر كالتالي: الدائرة الثامنة بالجيزة (إمبابة)، الأولى إلى الرابعة بقنا، الأولى إلى السادسة والثامنة بسوهاج، الأولى والثالثة والثامنة بالبحيرة، الثانية بالإسكندرية، الثالثة بأسيوط، والأولى والرابعة بالفيوم.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر