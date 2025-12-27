إعلان

بعد تصدره التريند..صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمد خميس

كتب : هاني صابر

12:32 م 27/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنان محمد خميس مع عروسته (1)
  محمد خميس مع زوجته
    حفل زفاف الفنان محمد خميس (1)
  الفنان محمد خميس
    محمد خميس مع زوجته
  • عرض 7 صورة
    الفنان محمد خميس
  • عرض 7 صورة
    محمد خميس يوقع على عقد الزواج
  • عرض 7 صورة
    الفنان محمد خميس مع عروسته (2)

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان محمد خميس، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد احتفاله بزفافه مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل زفاف محمد خميس الذي ظهر فيه وهو مرتديا جلباب صعيدي.

ثم فاجأ محمد خميس حضور حفل زفافه بارتداء بدلة الزفاف بعد الظهور بالجلباب الصعيدي.

يذكر أن، محمد خميس يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" بطولة محمد عادل إمام، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

محمد خميس جوجل حفل زفاف رمضان 2026

