قرار بإنشاء 3 أفرع لجامعة القاهرة في الدوحة والرياض وعجمان

ناقش مجلس جامعة القاهرة الخطوات التنفيذية التالية على قرار إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل ترتيبات التنفيذ والتشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية.

واستعرض المجلس، الموقف التنفيذي لإجراءات إنشاء فرعي الجامعة بكل من الدوحة والرياض، ومتابعة استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع الإقليمي وتدويل التعليم.

وقرر مجلس جامعة القاهرة، اعتماد تشكيل لجنة لحصر المكاتب والمعامل والقاعات غير المستغلة داخل كليات ووحدات الجامعة، وإعادة توزيعها وفق ضوابط الاستخدام بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل الجامعي.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على اعتماد تشكيل لجنة متحف جامعة القاهرة الكبير، لتتولى إعداد التصور العام للمتحف، ودراسة الجوانب الهندسية والمعمارية، ووضع آليات الإدارة والتشغيل والتمويل المستدام.

ووافق المجلس على زيادة رأس مال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، ودعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وتخصيص مخصصات مالية للتحضير لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي 2026 (CU AI NEXUS)، دعمًا للابتكار والمشروعات الطلابية.

