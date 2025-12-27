بحسب توقعات علم الفلك لعام 2026، هناك بعض الأبراج التي تبدو في طريقها نحو فترات من الحظ الجيد والفرص المميزة في مجالات مثل النمو الشخصي والمال والعلاقات.

إليك ثلاثة منها تستحق الانتباه، وفق "Parade".

برج الأسد

مواليد برج الأسد سيشهدون فترة مواتية للحظ والفرص خلال عام 2026، خصوصًا مع تحركات كوكب المشتري الذي يُعرف بأنه يجلب التوسع والنمو.

سيشعر الأسد بثقة أكبر في نفسه، ويجد فرصًا مميزة لتحقيق تطلعات شخصية ومهنية بما يعزز شعوره بالوفرة والنجاح.

برج القوس

برج القوس من الأبراج التي ستجذب الحظ الجيد والنمو الشخصي في 2026، ويرجع ذلك إلى تأثير كوكب المشتري في موطنه الفلكي، ما يفتح أمام مواليد هذا البرج فرصًا للتعلم والسفر واكتساب خبرات جديدة.

برج الثور

وفقًا للتوقعات الفلكية، سيتمتع مواليد برج الثور بطاقة وفرة مالية واستقرار شخصي في العام المقبل، بفضل طاقة كوكب الزهرة الذي يحكم هذا البرج ويعزز من فرص النجاح في مجالات المال والحب.