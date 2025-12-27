حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

انتقدت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، حكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية، بسبب احتساب ركلة جزاء للدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أحرز منها هدف اللقاء الوحيد.

ووصف الشبكة ركلة الجزاء بـ"مصيرة للجدل"، وأشارت إلى أنه حتى الدقيقة التاسعة والثلاثين، كان من الممكن تصنيف هذه المباراة تحت بند "ليست مباراة كلاسيكية"، ثم انقلبت الأمور رأساً على عقب.

وذكرت أن هناك شخصين فقط من المشاهدين رأيا أن موداو لاعب جنوب أفريقيا قد ارتكب مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء، و كان هذان الشخصان هما حكم الفيديو المساعد (VAR) وحكم الملعب باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

وأضافت: "كانت الدقيقة 38 و38 ثانية بالضبط عندما لامست يد ماداو صلاح، الذي سقط أرضًا، كما لو أن ماداو "فقأ عينه"، ولكن باستثناء بعض المبالغة في ردة فعله بنظراته المتكررة إلى عينه، لم يطالب صلاح بركلة جزاء بحماس".

