أغرب 7 منازل في العالم.. أحدها مقلوب رأسا على عقب

تتميز بعض المنازل حول العالم بتصاميمها الفريدة والغريبة، التي تجعلها أكثر من مجرد مساكن، بل تحفًا معمارية ووجهات سياحية مثيرة للدهشة.

وفيما يلي برز 7 منازل غير تقليدية حول العالم وفقا لموقع artincontext:

1. منزل المرحاض – كوريا الجنوبية

في عام 2007، قام الفنان جو جي وونغ ببناء منزل يشبه مرحاضًا ضخمًا، ليصبح أكبر منحوتة مرحاض في كوريا.

بعد وفاته أُوِرث المنزل للمدينة وحُوّل إلى متحف للمراحيض، يضم مستويين ويعرض أعمالًا فنية مستوحاة من المرحاض، بما في ذلك مجسمات فنية مثل كومة ذهبية ضخمة من البراز، لتصبح مكانًا فريدًا للتصوير والتعرف على أهمية المراحيض للصحة العامة.

2. بيت نوتيلوس – المكسيك

في ناوكالبان دي خواريز، صُمم منزل يشبه صدفة النوتيلوس الحلزونية من قبل المهندس خافيير سينوسيان عام 2007.

بني الهيكل من الإسمنت المسلح فوق شبكة فولاذية، مما جعله خفيف الوزن ومقاومًا للزلازل، مع منحنيات طبيعية من الأرضية إلى السقف.

النوافذ الزجاجية الملونة الصغيرة تتيح تدفق الضوء بشكل فني، فيما يمنح التصميم الداخلي الشعور بالانسيابية والاتساع نظرًا لغياب الجدران الفاصلة.

3. البيت المقلوب – ألمانيا

في تراسنهايد، صممه المهندسان البولنديان سيباستيان ميكيسيوك وكلوديوس جولوس عام 2008، كُوّن المنزل بالكامل مقلوبًا، باستثناء الدرج الذي يصعد الزوار من باب "العلية".

الداخل غريب للغاية؛ إذ يبدو السقف كأرضية، مع طاولات وكراسي ونباتات وأعمال فنية معلقة رأسًا على عقب. رغم غرابته، صُمم بدقة ليكون وجهة سياحية بحتة وليس مسكنًا حقيقيًا.

4. بيت الأوراق – البرازيل

في ريو دي جانيرو، صُمم منزل مفتوح بسقف يشبه أوراق الموز الاستوائية، لتشجيع التواصل بين الإنسان والطبيعة.

صممه فريق مشاة البحرية وباتالانو أركيتيتورا عام 2008، ويتميز بمساحات مفتوحة وشرفات واسعة تهبها نسائم البحر، مع بركة تتدفق من الطابق السفلي إلى غرفة الطعام.

المواد الطبيعية والزجاج الشفاف وألوان النحاس المؤكسد تتناغم مع الطبيعة المحيطة، مما يخلق إحساسًا بالانسجام والانتماء للمكان.

