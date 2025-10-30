واقعة مؤثرة.. كلب ينقذ صاحبته بعد غيبوبة استمرت 21 يوما بهذه الطريقة

فقد ملامحه في حادث.. رجل يحصل على أول وجه مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

في واقعة إنسانية مؤثرة شهدتها ولاية فلوريدا الأمريكية، نجح كلب من فصيلة جولدن ريتريفر في إحداث ما وصفه الأطباء بـ"المعجزة الطبية"، بعدما ساهم في إيقاظ امرأة أربعينية من غيبوبة استمرت لأسابيع، أعقبت أزمة صحية حادة كادت تودي بحياتها.

واحتفل مستشفى ميموريال ويست في مدينة بيمبروك باينز بتحسن حالة المريضة بريسيلا تيمونز (39 عاما) خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تجاوزت مرحلة حرجة كانت فيها فرص النجاة لا تتجاوز 10%، وفقا لمجلة بيبول.

وتعود تفاصيل القصة إلى 13 مارس الماضي، حين أرسلت تيمونز رسالة استغاثة لوالدتها من داخل حمام منزلها، قبل أن تفقد وعيها نتيجة انسداد رئوي حاد تسبب في ثلاث نوبات توقف قلبي وفشل في عدة أعضاء.

وأوضح الدكتور دانيال ماير، رئيس قسم الرعاية الحرجة في منظومة Memorial Healthcare، أن فريق العناية المركزة رفض الاستسلام رغم غياب النشاط القلبي لمدة قاربت 40 دقيقة، ليتمكن في النهاية من إعادة تشغيل القلب.

وخلال 21 يوما من العلاج المكثف، دخلت تيمونز في غيبوبة طبية بسبب تدهور وظائف الجسم، إلى أن وقع التحول المفصلي في حالتها أثناء جلسة علاجية باستخدام الحيوانات.

فقد اقترب الكلب "سكرانشي" من سريرها، ووضعت مكافأة طعام قرب يدها الساكنة، ليبدأ الكلب بملامستها بأنفه محاولا الوصول إلى الطعام، ما حفزها على تحريك أصابعها للمرة الأولى ثم رفع يدها في الهواء، في لحظة وصفتها الطواقم الطبية بـ"المعجزة الصغيرة".

وقالت تيمونز، التي استعادت وعيها تدريجيا، إنها كانت تسمع الأصوات من حولها رغم عجزها عن الحركة، وأضافت: "كنت أدرك أنني في غيبوبة، لكن عندما شعرت بمخلب الكلب، دفعني ذلك لبذل كل ما أملك من طاقة للتحرك".

وبعد خروجها من المستشفى، أكدت تيمونز أنها عازمة على البدء من جديد، ووصفت ما حدث بأنه "نعمة لا يمكن هدرها"، وهي اليوم تدير متجرا عبر منصة Etsy، كما أطلقت حسابا توعويا على إنستجرام يحمل اسم Faith Flows Strong لرفع الوعي بمخاطر الجلطات الدموية.

وقالت في ختام حديثها: "الإيمان والطب يسيران معا… العلم يشفي، والإيمان يمنح الأمل".

