أغرب من الخيال.. 5 أماكن تاريخية اختفت من على وجه الأرض

كتب- أحمد الضبع:

على مر ملايين السنين، تغيرت الأرض بشكل كبير، وبعض المواقع الطبيعية التاريخية التي كانت تعج بالحياة والجمال لم تعد موجودة اليوم سوى في الذاكرة والسجلات التاريخية.

وبحسب موقع Indiatimes، فيما يلي أماكن تاريخية اختفت من على وجه الأرض، كل منها يحمل قصة فريدة تبرز تأثير الطبيعة والتغيرات المناخية والنشاط البشري على تشكيل كوكبنا.

1- جزيرة إيست في هاواي

كانت جزيرة صغيرة ومعزولة ضمن أرخبيل هاواي، ملاذا للسلحفاة البحرية الخضراء المهددة بالانقراض وختم البحر، لكن في 2018، دمر الإعصار الهائل "والاكا" الجزيرة بالكامل، ما أبرز هشاشة الجزر المنخفضة أمام الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع مستويات البحار.

2- الشرفات الوردية والبيضاء في نيوزيلندا

أطلق على هذه التكوينات الطبيعية لقب "العجيبة الثامنة للعالم" لجمالها الخارق. تكونت من مياه جيولوجية ساخنة غنية بالمعادن أعطت صخورها ألوانًا وردية وبيضاء مميزة، وفي 1886، أدى ثوران جبل تاراويرا إلى دفنها تحت الرماد والحمم، ولم يعثر على أي أثر لها حتى الآن سوى في الرسوم التاريخية.

3- شلال جوايرا في البرازيل

كان أحد أقوى الشلالات في العالم من حيث تدفق المياه، بمعدل ضعف شلال نياجارا تقريبا، لكن في 1982، أدى بناء سد إيتايو إلى غمر الشلال والمنطقة المحيطة به بالكامل، والموقع الآن تحت مياه الخزان، وهو تذكير صارخ بتداعيات المشاريع الهندسية البشرية على البيئة.

4- جسر بيرينج الأرضي في بيرينجيا

كان يربط آسيا بأمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأخير، ممرا لهجرة البشر والحيوانات والنباتات، ومع ارتفاع منسوب المياه، غمرت البحار الجسر، ولم يبقَ منه سوى مضيق بيرينغ، دليلًا على تغير الجغرافيا والهجرات القديمة التي ساهمت في تشكل الحضارة الإنسانية.

5- نهر إرهرهار في الصحراء الكبرى

جريان هذا النهر في الماضي كان شريان حياة للحضارات القديمة والنظم البيئية المتنوعة، ومع تغير المناخ على مدى آلاف السنين، جف النهر وتحولت المنطقة إلى واحدة من أشد الصحاري جفافا على الأرض.

