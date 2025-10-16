ساعات مطعمة بـ425 ماسة صفراء.. إصدار فاخر بقيمة 20 مليون دولار

تعد ساعة "Billionaire Timeless Treasure" من دار الساعات والمجوهرات الفاخرة "جاكوب آند كو" واحدة من أندر الساعات في العالم، إذ تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار أمريكي، وتُعد تحفة تجمع بين الفخامة المفرطة والدقة الهندسية في آن واحد.

الساعة التي عرضت لأول مرة خلال معرض "ساعات وعجائب جنيف" عام 2023 ما تزال حتى اليوم تُصنف كإحدى أكثر القطع ندرةً في عالم الساعات الراقية.

فهي مرصعة بـ 425 ماسة صفراء فاخرة، يصل وزنها الإجمالي إلى 216.89 قيراطًا، جرى اختيارها بعناية استثنائية على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ضمن عملية بحث معقدة قادها فريق مكوّن من عشرة خبراء في الأحجار الكريمة حول العالم.

ويمثل اللون الأصفر الطبيعي في الماس أحد أندر الألوان التي يمكن العثور عليها، إذ يعتقد أن ماسة واحدة فقط من كل عشرة آلاف تحمل هذا اللون الفاخر، ما يجعل امتلاك ساعة كهذه أمرًا استثنائيًا في عالم الثراء والاقتناء.

كما أن تصميم الساعة من الذهب الأصفر الخالص وسوارها المرصع بالأحجار يبرزان براعة الحرفيين الذين أمضوا آلاف الساعات في صقل وتثبيت كل ماسة يدويًا لتحقيق التناسق الكامل بين القطع.

ويحتضن قلب الساعة آلية حركة JCAM39 الميكانيكية، التي تتيح احتياطي طاقة يصل إلى 72 ساعة، مع علبة من الذهب عيار 18 قيراطًا وواجهة شفافة من كريستال الياقوت تكشف تفاصيلها الدقيقة.

ورغم مرور الوقت على إطلاقها، ما تزال "Billionaire Timeless Treasure" تذكر في تقارير الساعات العالمية كرمزٍ للترف والندرة، وقطعةً تُجسد فلسفة "جاكوب آند كو" القائمة على تحويل قياس الزمن إلى تجربة فنية خالدة.

هشاشة العظام.. هل يكون الإشعاع علاجًا فعالًا لتخفيف آلام؟

بخطوات بسيطة.. كيف تتجنب المخاطر الصحية للجلوس الطويل؟

5 نجمات خطفن الأنظار بإطلالات "الوايت كالملاك" في صيف 2025

قبل انطلاقه.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع الموضة بموسم الرياض 2024

عروس صينية تطالب خطيبها السابق بدفع "رسوم عناق"- ما القصة؟