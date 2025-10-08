كيف يؤثر القمر على الحالة المزاجية والنوم؟.. اعرف السر

يشعر معظم الأشخاص باضطراب وإرهاق وانفعال شديد وصعوبة في النوم والاستيقاظ خلال فترات معينة من الشهر دون أن يدركون السبب.

وفي هذا التقرير نكشف لكم تأثير القمر على الحالة المزاجية، وفق ما كشف موقعي "cosmopolitan" و"clevelandclinic".

أوضحت مارينا بايندينج، أخصائية الصحة النفسية الأمريكية، أن فكرة تأثير القمر على المزاج ليست حديثة، إذ لطالما ساد الاعتقاد بأن للقمر تأثيرا على السلوك البشري.

وأشارت إلى وجود نظريات عديدة تفسر تأثير القمر علينا من حيث الأسباب الفلكية وتأثيره في توفير مزيد من الضوء.

وأضافت أن القمر، بغض النظر عن مرحلته، يؤثر على المد والجزر.

وتابعت: "يتكون جسم الإنسان من حوالي 70% من الماء، لذا فإن تحكم القمر في الماء يعني أننا أيضا قد نتأثر بقوى الجاذبية.

وقد يمتد تأثير القمر ليشمل المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، وقد كشفت دراسة بريطانية شملت 17 مريض يعانون من تقلبات سريعة بين الاكتئاب والهوس، أن هذه التقلبات لم تكن عشوائية، بل كانت متزامنة مع الدورة القمرية.

ويعتقد الباحثون أن هذه التغيرات السريعة في المزاج ناجمة عن خلل في إيقاعهم اليومي ودورة النوم والاستيقاظ.

هل يؤثر القمر على قدرتنا على النوم؟

ترتبط قدرتنا على التحكم في العواطف ارتباطا وثيقا بقدرة الجسم على تنظيم مستويات إفراز وكبت الهرمونات في التوقيت المناسب.

وبعض الهرمونات تكون أعلى خلال النهار عندما نكون مستيقظين، بينما تكون أخرى أعلى في المساء عندما نكون نائمين.

والميلاتونين هو أحد تلك الهرمونات التي تفرز طبيعيا ليلا لتهدئة الجسم وتهيئته للنوم.

وعندما ترتفع مستويات الميلاتونين، ينخفض ​​السيروتونين وهو هرمون "الشعور بالسعادة" الذي يؤدي دورا في التحكم في المزاج والشهية.

لذا فإن استخدام مصادر الضوء الاصطناعي الساطع، على غرار وهج القمر من شأنه أن يعطل قدرتك على الدخول في النوم والاستمرار فيه، لأن الضوء الصناعي معروف بتأثيره السلبي على دورة النوم واليقظة.

اقرأ أيضًا:

لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

خطفت الأنظار.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة هاجر الشرنوبي

5 فيتامينات ضرورية للمرأة بعد الأربعين.. تعرفي عليها

مشروبات طبيعية قد تقي من تراكم الدهون في الكبد.. تعرف عليها

أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها