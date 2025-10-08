عارضة أزياء ويتابعها ملايين.. من هي شيراز التي ظهرت رفقة حسام حبيب؟

عارضة أزياء ويتابعها ملايين.. من هي شيراز التي ظهر

أثارت صور جديدة للفنان المصري حسام حبيب رفقة عارضة الأزياء اللبنانية شيراز، تم التقاطها من إحدى الشرفات، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أبرز معلومات عن شيراز، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "olt20"، و"ticketing".

من هي شيراز؟

تُعرف شيراز باسمها الحقيقي باميلا سعادة.

عارضة أزياء ومغنية لبنانية.

ولدت في جونيه، شمال العاصمة بيروت.

مواليد 19 سبتمبر 1987.

تبلغ من العمر 38 عاما.

بدأت شهرتها في مسابقات الجمال، مثل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض 2008.

تهتم بنشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام"

يبلغ عدد متابعيها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 2.6 مليون متابع.

تحليل من خبير لغة الجسد

علق خبير لغة الجسد مصطفى مسلم على الصور المتداولة للفنان حسام حبيب وشيراز، مشيراً إلى أن لغة الجسد التي ظهرت في اللقطات تكشف عن أبعاد تتجاوز الصورة الظاهرة.

قال مصطفى مسلم، خبير لغة الجسد، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن طريقة التفاف ذراع حسام حبيب حول شيراز توحي بأنه يحاول فرض حضوره والسيطرة على الموقف، واصفا وضعية جسده بأنها تظهره في موقع القائد.

وأضاف أن انشغال حسام حبيب بهاتفه، في الوقت الذي تميل فيه شيراز بجسدها نحوه، يُظهر بأنه الطرف الأقوى والمسيطر، بينما ظهرت هي في دور المستمعة والمتلقية.

وأوضح أن شيراز بدت في وضعية دفاعية، حيث كانت ذراعاها مطويتين وقريبة من جسدها، وتصرفاتها كانت حذرة، ما قد يدل على شعورها بالتردد أو عدم الراحة.

وأشار إلى أن هذا التناقض بين قربها منه وتصرفاتها المتحفظة يطرح أكثر من احتمال، متسائلا: "هل كان هذا مجرد مجاملة أو محاولة لمجاراة الموقف بدون مشاعر حقيقية؟".

