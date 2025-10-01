"أنا لسه عايش".. شاب يعود من الموت أثناء دفنه ويصدم الجميع

بينها «باب الجحيم».. أغرب 24 منظرا طبيعيا في العالم

أصيب المشيعون في جنازة بالذهول عندما أعلن الشاب المتوفي البالغ من العمر 22 عاما الذي تجمعوا لدفنه إنه على قيد الحياة.

وبدأت القصة عندما اختفى الشاب الأرجنتيني لعدة أيام وبالتزامن مع اختفائه وقع حادث حيث صدمت شاحنة قصب سكر شاب مجهول الهوية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي اليوم التالي، ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة مدعية أن الضحية هو ابنها، وتمكنت من التعرف على الجثة من خلال ملابسها والملامح، وقام الضباط بتسليمها للدفن.

ولكن بينما كان المشيعون في الجنازة ظهر ابنها الحقيقي فجأة وهو بصحة جيدة، ويبدو أنه كان في حالة سكر استمرت لعدة أيام.

واعترف الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بأنه ليس لديه أي فكرة عما يحدث في منزله.

وأكدت الشرطة أن الضحية الحقيقي هو ماكسيميليانو إنريكي أكوستا، 28 عاما، من مدينة دلفين جالو القريبة.

وأُعيدت جثته في نهاية المطاف إلى عائلته، التي قامت بدفنه.

