6 علامات تكشف إرهاقك النفسي والجسدي

كتب : نورهان ربيع

08:30 م 23/05/2026

الإرهاق

مع المجهود الزائد وضغوطات الحياة والعمل يبدأ جسدك في الصراخ محاولا إخبارك أنه يحتاج للراحة، سواء البدنية أو أنه يحتاج لأخذ استراحة ذهنية وعقلية ونفسية ليستعيد نشاطه مرة أخرى ويكون قادر على المواصلة والعودة للحياة العملية مرة أخرى بكامل نشاطه.

وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاهل العلامات التي تظهر عليك لكي تنتبه وتأخذ استراحة بسيطة، وفي التقرير التالي نوضح بعض هذه العلامات، وفق موقع healthline.

1-تشعر بالقلق والتوتر

من أبرز علامات إرهاقك هو عدم شعورك بالراحة الكافية، وعندما تحاول أخيرا الاسترخاء، تجد صعوبة في الجلوس بهدوء أو تهدئة ذهنك، وهذا قد يصعب عليك استعادة نشاطك عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

2-تستيقظ في جميع ساعات الليل

يعد النوم من أوائل الأمور التي تتأثر سلبا عند الشعور بالتوتر أو الإرهاق، انتبه إذا كنت تسهر لساعات إضافية لمحاولة إنجاز مشروع ما، أو إذا بدأت تستيقظ في أوقات غير معتادة دون القدرة على معاودة النوم.

3-تأكل بشكل مختلف

قد تكون التغيرات في عاداتك الغذائية مؤشرا جيدا على حاجتك إلى أخذ قسط من الراحة، فعلى سبيل المثال في بعض الحالات، قد تلاحظ أنك تأكل أقل من المعتاد أو تتخطى وجبات دون أن تدرك ذلك، أو قد تجد نفسك تأكل أكثر من المعتاد وتبحث دائما عن وجبة خفيفة، حتى لو لم تكن جائعا، كلا الحالتين قد تكونان علامة على التوتر.

4-ليس لديك حافز

قد يعني ذهابك إلى العمل وأنت تجر نفسك إليه، أو فقدانك الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها، أنك وصلت إلى مرحلة الإرهاق.

5-مريض طوال الوقت

قد يكون تكرار المرض علامة على أن التوتر يؤثر على جهازك المناعي، فالتوتر المفرط قد يضعف قدرة جسمك على مقاومة العدوى.

6-تشعر باستنزاف طاقتك

قد يشعرك الإجهاد المفرط بالإرهاق الجسدي والنفسي، حتى بعد تسع ساعات من النوم.

