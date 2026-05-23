علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المنشآت الصحية، مؤكداً أهمية التوسع في الخدمات الطبية.

وأوضح عبد الغفار خلال حواره مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن عيادة "روز اليوسف" تضم 5 أدوار وتقدم خدماتها لعشرات الآلاف من التأمين الصحي.

وأشار إلى أن فيروس إيبولا منتشر في الكونغو وأوغندا، لكن مصر رفعت الإجراءات الاحترازية ولا يوجد قلق أو خوف.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن "النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد بالكونغو بناءً على تعليماتنا، واحنا على تواصل مع الأشقاء الأفارقة لتقديم الدعم".

وأكد أن مصر لديها كميات كبيرة من الأدوية المصرية وستساهم بها لعلاج إيبولا في أفريقيا.

وشدد وزير الصحة على أن البعثة المصرية للحج مطمئنة بالكامل، مع تنسيق وتواصل كامل بين مصر والسعودية.