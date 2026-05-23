أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن لجنة كلفت بقرار من النيابة العامة لإعداد تقرير تفصيلي عن واقعة غرق الطفل إبراهيم ياسين بمركز شباب فاقوس.

وأوضح الشاذلي خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على "النهار"، أنه تم التحفظ على المنقذ والمستثمر المسؤول عن حمام السباحة وإيداع التقارير للنيابة.

وأشار محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن حمام السباحة قائم على نظام الطرح الاستثماري (BOT) حيث يقوم المستثمر بإنشائه وإدارته مقابل نسبة من الأرباح.

ولفت إلى أن "اللجنة زارت المركز في فبراير وأبريل ومايو، ولم ترصد أي ملاحظات تستدعي الغلق في كل الزيارات خلال 2026".

وأكد أن التقرير أشار إلى قصور في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة يوم الواقعة فقط، حيث كان منقذ واحد بدلاً من اثنين والعدد أكبر من المسموح.

وشدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أن التعاقد ينص على فسخه فوراً عند أي خلل في الأمن والسلامة، دون إنذارات.