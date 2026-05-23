"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح

"قبل مباراة الوداع".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال 9 سنوات؟

"بعد التتويج بالدوري".. رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو لجماهير النصر السعودي

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والمدير الفني للفريق أرني سلوت، على تكريم الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون، قبل رحيلهما عن الفريق بشكل نهائي.

وخاض الثنائي محمد صلاح وروبرتسون، المران الأخير لهما رفقة الفريق الإنجليزي، بعدما أعلن الثنائي رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تكريم خاص لصلاح وربريتسون في المران الأخير مع ليفربول

ويخوض الثنائي مباراتهما الأخيرة غدا الأحد مع الريدز، أمام برينتفورد في الجولة الـ38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومنح لاعبي فريق ليفربول وجهازهم الفني الثنائي محمد صلاح وروبرتسون، بعض الهدايا التذكارية والتي كانت عبارة عن إطارات تحمل رقم كلا منهما.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول أمام برينتفورد غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول مباراة الغد أمام برينتفورد وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 59 نقطة جمعهم من 37 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة الوداع".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال 9 سنوات؟

"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح



