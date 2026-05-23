مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

3 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

"في المران الأخير".. تكريم خاص من ليفربول للثنائي محمد صلاح وروبرتسون

كتب : يوسف محمد

08:47 م 23/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تكريم صلاح وروبرتسون (2) (1)
  • عرض 3 صورة
    تكريم صلاح وروبرتسون (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والمدير الفني للفريق أرني سلوت، على تكريم الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون، قبل رحيلهما عن الفريق بشكل نهائي.

وخاض الثنائي محمد صلاح وروبرتسون، المران الأخير لهما رفقة الفريق الإنجليزي، بعدما أعلن الثنائي رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تكريم خاص لصلاح وربريتسون في المران الأخير مع ليفربول

ويخوض الثنائي مباراتهما الأخيرة غدا الأحد مع الريدز، أمام برينتفورد في الجولة الـ38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومنح لاعبي فريق ليفربول وجهازهم الفني الثنائي محمد صلاح وروبرتسون، بعض الهدايا التذكارية والتي كانت عبارة عن إطارات تحمل رقم كلا منهما.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول أمام برينتفورد غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول مباراة الغد أمام برينتفورد وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 59 نقطة جمعهم من 37 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة الوداع".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال 9 سنوات؟

"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح وروبرتسون محمد صلاح الدوري الإنجليزي نادي ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمادة هلال يهنئ الهضبة وعز بفيلم 7Dogs: "أحلى فيلم شوفته السنادي"
زووم

حمادة هلال يهنئ الهضبة وعز بفيلم 7Dogs: "أحلى فيلم شوفته السنادي"
6 علامات تكشف إرهاقك النفسي والجسدي
نصائح طبية

6 علامات تكشف إرهاقك النفسي والجسدي
متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية
رياضة محلية

متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية
هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح
أخبار

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح

رويترز: إطار العمل المقترح لإنهاء حرب إيران سيمر عبر 3 مراحل
شئون عربية و دولية

رويترز: إطار العمل المقترح لإنهاء حرب إيران سيمر عبر 3 مراحل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان