الكبدة من الأطعمة الأساسية على موائد عيد الأضحى، سواء كانت كبدة الضأن أو البقر، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة.

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الكبدة؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبدة من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على نسب مرتفعة من الحديد والبروتين والفيتامينات، ما يجعلها وجبة ذات قيمة غذائية عالية.

فوائد تناول كبدة الضأن والبقر أول أيام العيد؟

وأوضح القيعي، أن هناك فوائد متعددة لتناول كبدة الأضحية من الضأن والبقر، وتشمل ما يلي:

1- رفع مستوى الطاقة سريعا

الكبدة غنية بالحديد وفيتامين ب12، وهما عنصران أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء، لذلك تساعد على مقاومة الإرهاق وتحسين النشاط والتركيز.

2- تقوية المناعة

تحتوي على نسب مرتفعة من الزنك وفيتامين أ، ما يدعم الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة العدوى.

3- دعم صحة العضلات

البروتين الموجود في كبدة البقر والخروف يساهم في بناء العضلات وتعويض الأنسجة، خاصة بعد فترات الصيام أو المجهود البدني.

4- تحسين صحة الأعصاب

فيتامينات ب، الموجودة بالكبدة تلعب دورًا مهمًا في دعم الجهاز العصبي وتحسين وظائف المخ.

ما هي أضرار الإفراط في تناول الكبدة ؟

كشف أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول كبد الأضحية، يزيد من عدة مخاطر صحية، وتشمل ما يلي:

1- زيادة حمض اليوريك لدى بعض الأشخاص

لأن الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من "البيورينات"، وهي مواد تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، وعند زيادته تتكون بلورات في المفاصل وتسبب آلامًا والتهابات، خاصة لدى المصابين بـ النقرس.

2- إرهاق الكبد والكلى عند تناول كميات كبيرة

بسبب احتوائها على نسب عالية من البروتينات والدهون وبعض المعادن مثل الحديد والنحاس، ما يجعل الكبد والكلى يعملان بجهد أكبر للتخلص من الفضلات وتنظيم هذه العناصر داخل الجسم، خصوصًا عند الإفراط في تناولها.

3- زيادة أعراض مرضى النقرس وارتفاع الدهون

لأن ارتفاع حمض اليوريك يزيد ألم وتورم المفاصل لدى مرضى النقرس، كما أن الكبدة تحتوي على كمية ملحوظة من الكوليسترول والدهون، ما يرفع الدهون الثلاثية والكوليسترول لدى بعض الأشخاص إذا تم تناولها بكثرة، خاصة مع الطهي بالسمن أو الزيوت.

أيهما أفضل كبدة الخروف أم البقر ؟

وذكر القيعي أن كبدة البقر غالبًا تحتوي على نسبة أقل من الدهون ما يجعلها أسهل في عملية الهضم، وأن كبدة الضأن تمتاز بمذاق أقوى ونسبة أعلى من بعض الدهون والعناصر المعدنية ما يجعلها مفيدة للحالات التي تعاني من نقص الدهون والمعادن.

وقدم أخصائي التغذية العلاجية، بعض النصائح لتناول كبدة الأضحية بشكل صحي في العيد، وتشمل ما يلي:

1- تجنب الإفراط في الكمية

2- يفضل الاعتماد على الشوي أو الطهي بقليل من الدهون أفضل من الطرق الاخرى.

3- الحرص على تناول السلطة والخضروات بجانبها لتحسين الهضم.

4- تناول كمية كافية من الماء بعد الوجبة لتحسين عملية الهضم.

