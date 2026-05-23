الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي

كتب : أحمد العش

07:14 م 23/05/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الموجهة إلى أبناء القارة الأفريقية، أن اختيار الاتحاد الأفريقي لموضوع "قضية المياه" هذا العام يعكس أهميته البالغة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة، وصون مقدرات الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي بين دول القارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السيسي بمناسبة احتفال مصر بـ"يوم إفريقيا"، اليوم السبت، والذي تستضيفه جامعة القاهرة هذا العام.

ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، بما يضمن الإدارة الرشيدة لها، واتباع نهج قائم على حوكمة الأنهار الأفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الدول.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا التوجه من شأنه دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مناخ السلام، والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، وتحقيق التكامل بدلاً من التوترات والنزاعات، في إطار ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن بين دول القارة الأفريقية.

