إعلان

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح

كتب : محمد قادوس

08:27 م 23/05/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: "كنت مُحرِمًا وقتلت صرصارًا بدون قصد، فهل عليّ فدية؟"، موضحًا أنه لا فدية في هذه الحالة، ولا يؤثر ذلك على الإحرام أو على صحة العمرة أو الحج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من محظورات الإحرام قتل الحيوان أو الحشرات، وكذلك لبس المخيط والتطيب وغيرها من المحظورات، لافتًا إلى أن من يفعل محظورًا من هذه المحظورات عمدًا تترتب عليه فدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

وأشار إلى أن الصرصار لا يدخل في هذا الحكم عند معتمد الفتوى، لأنه يُلحق بما يُعرف في الفقه بـ"الفواسق"، وهي الحيوانات المؤذية التي ورد في السنة النبوية جواز قتلها في الحل والحرم، مثل الفأر والكلب العقور والحيات ونحوها.

وأضاف أن الفقهاء ألحقوا بهذه الفواسق كل ما كان مؤذيًا أو مستقذرًا، ولذلك يجوز التخلص من الحشرات المؤذية مثل الصرصار، ولا يترتب على قتله فدية، ولا يؤثر ذلك على صحة الإحرام أو مناسك الحج والعمرة.

وأكد أن هذه الأحكام تأتي رفعًا للحرج عن المكلّف أثناء الإحرام، مع مراعاة المقاصد الشرعية، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال لا تفسد النسك ولا توجب كفارة.


اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ إبراهيم عبد السلام الحج 2026 دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باللغة العربية.. النجمة التركية توبا تروج لفيلم "Soy" برعاية تركي آل الشيخ
زووم

باللغة العربية.. النجمة التركية توبا تروج لفيلم "Soy" برعاية تركي آل الشيخ
البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
رياضة عربية وعالمية

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
أخبار المحافظات

"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
"في المران الأخير".. تكريم خاص من ليفربول للثنائي محمد صلاح وروبرتسون
رياضة عربية وعالمية

"في المران الأخير".. تكريم خاص من ليفربول للثنائي محمد صلاح وروبرتسون
"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs
زووم

"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50