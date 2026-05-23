أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بحدوث تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء حرب إيران التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وأوضحت طهران أنها تركز في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم عقب لقاء كبار مسؤوليها مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.

وذكر الجيش الباكستاني أن المفاوضات أثمرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي بينما، أكد مسؤول أمني مطلع أن ضبط بنود المذكرة يجري بشكل دقيق لإنهاء الأزمة بين إيران وأمريكا.

خارطة طريق إنهاء حرب إيران

وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن إطار العمل المقترح لإنهاء حرب إيران سيمر عبر 3 مراحل؛ تبدأ بإعلان إنهاء الحرب بشكل رسمي ثم حل أزمة مضيق هرمز وصولا إلى فتح نافذة لمدة 30 يوم للمفاوضات حول اتفاق أوسع نطاق قابل للتمديد.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الوساطة الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا بعد أسابيع من القتال الذي تسبب في إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام معظم عمليات الشحن رغم وجود وقف إطلاق نار قلق مما أدى لقلب موازين أسواق الطاقة العالمية.

تحركات ترامب لحسم مفاوضات إيران وأمريكا

ونقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إنه سيناقش مسودة الاتفاق الأخيرة مع مستشاريه وقد يتخذ قرار يوم الأحد بشأن استئناف الهجمات على طهران. وصرح ترامب في مقابلة بأنه إما الوصول لاتفاق جيد أو قصفهم إلى ألف جحيم.

وأشار ترامب الذي تراجعت شعبيته بسبب تأثير حرب إيران على أسعار الطاقة للمستهلكين الأمريكيين إلى أنه لن يحضر حفل زفاف ابنه نهاية هذا الأسبوع للبقاء في واشنطن لمتابعة الملف.

أفاد مسؤول عربي لوكالة "رويترز" بأن ترامب سيجري اتصال هاتفي السبت مع قادة قادة الدول الخليجية والوسطاء لبحث تطورات علاقة إيران وأمريكا.

وتستهدف هذه الاتصالات حشد دعم إقليمي للمسودة المقترحة وضمان استقرار المنطقة في حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي حالة الصراع القائمة.

شروط واشنطن لاستقرار علاقة إيران وأمريكا

جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يزور الهند، مطالب ترامب مؤكدا أن طهران لا يمكنها أبد امتلاك سلاح نووي ويجب فتح المضايق دون رسوم وتسليم اليورانيوم المخصب.

وأوضح روبيو أن بعض التقدم قد تم إحرازه وأن العمل لا يزال مستمر في هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هناك فرصة لصدور إعلان في وقت لاحق اليوم أو غدا أو خلال يومين بخصوص مفاوضات إيران وأمريكا.

رؤية طهران لمستقبل حرب إيران

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية؛ حيث طالبت بالإشراف على المضيق وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئها ورفع العقوبات عن مبيعات النفط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتجاه هذا الأسبوع كان نحو تقليل النزاعات لكن لا تزال هناك قضايا تحتاج للنقاش عبر الوسطاء، مؤكدا أن قضية الحصار الأمريكي على الشحن الإيراني مهمة لكن الأولوية هي إنهاء تهديد الهجمات الأمريكية الجديدة والصراع المستمر في لبنان حيث يقاتل حزب الله القوات الإسرائيلية التي توغلت في الجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران السبت بعد محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال قاليباف إن بلاده ستسعى للحصول على حقوقها المشروعة في ميدان القتال ومن خلال الدبلوماسية لكنها لا تثق في طرف يفتقر للصدق بشكل كامل.

وحذر قاليباف من أن القوات المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار وأنه إذا أعاد ترامب تشغيل حرب إيران بحماقة فإن العواقب ستكون أكثر قوة ومرارة مما كانت عليه في بداية الصراع؛ مشيرا إلى أن طهران حافظت على مخزونها من اليورانيوم المخصب وقدراتها من الصواريخ والطائرات المسيرة والوكلاء.