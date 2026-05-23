الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال

كتب : هند عواد

05:00 م 23/05/2026
    احتفالات لاعبي الكونغو (7)
    احتفالات لاعبي الكونغو (8)
    احتفالات لاعبي الكونغو (5)
    احتفالات لاعبي الكونغو (6)

وضع البيت الأبيض شرطا لمنتخب الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شرط لمشاركة منتخب الكونغو الديمقراطية في المونديال

قال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، في تصريحات عبر شبكة ESPN، إنه يجب على منتخب الكونغو عزل نفسه في "فقاعة"، لمدة 21 يوما قبل المونديال، لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا.

وأضاف: "إذا انضم لاعبون آخرون إلى منتخب الكونغو، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق، وإذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم البرتغال، كولومبيا وأوزبكستان.

الكونغو الديمقراطية فيروس إيبولا كأس العالم 2026

طبق البيض يهبط 45 جنيها بالأسواق خلال شهرين.. فما الأسباب؟
نجل الفنان محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لجراحة
20 صورة.. بيلا حديد تستعرض إطلالاتها من فعاليات مهرجان كان قبل حفل الختام
بـ280 حافلة.. التضامن: تصعيد 12475 حاجًا إلى عرفات الإثنين المقبل
"لم يتحمل فراقها".. مزارع ينهي حياته حزنًا على وفاة زوجته بالشرقية
