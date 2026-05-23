البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال

وضع البيت الأبيض شرطا لمنتخب الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شرط لمشاركة منتخب الكونغو الديمقراطية في المونديال

قال أندرو جولياني، رئيس لجنة كأس العالم في البيت الأبيض، في تصريحات عبر شبكة ESPN، إنه يجب على منتخب الكونغو عزل نفسه في "فقاعة"، لمدة 21 يوما قبل المونديال، لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا.

وأضاف: "إذا انضم لاعبون آخرون إلى منتخب الكونغو، فيجب أن يكون لديهم فقاعة معزولة منفصلة عن الفريق، وإذا وصلوا وظهرت أعراض المرض على أحدهم، فإن ذلك يعرّض المنتخب بأكمله لخطر عدم المشاركة في كأس العالم".

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الحادية عشرة، التي تضم البرتغال، كولومبيا وأوزبكستان.

