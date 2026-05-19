أوضحت الدكتورة الروسية يكاترينا تشيرنيش، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، طبيعة مرض البهاق وأبرز أسبابه والعلامات التي تستدعي زيارة الطبيب.

كيف يبدأ مرض البهاق؟

أشارت الطبيبة إلى أن البهاق يظهر عادة في بدايته على شكل بقعة بيضاء صغيرة على الجلد، لكنه قد يتطور خلال فترة قصيرة ليصل عدد البقع إلى عشر بقع أو أكثر.

وأضافت أن هذه البقع تكون ذات لون أبيض تختلف عن لون الجلد الطبيعي المحيط بها، وفقا لموقع "aif".

ما سبب ظهور البهاق؟

أوضحت "يكاترينا" أن البهاق يعد مرضا مناعيا ذاتيا، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهو ما يؤدي إلى فقدان لون الجلد وظهور البقع البيضاء.

وأكدت أن المرض لا يسبب ألما أو حكة أو تقشرا، كما لا يؤثر على الأعضاء الداخلية، لكنه قد يترك أثرا نفسيا واضحا لدى بعض المصابين بسبب التغيرات الشكلية.

هل البهاق مرض معد؟

شددت الطبيبة على أن البهاق غير معد تماما، ولا ينتقل عبر المصافحة أو الرذاذ.

وأوضحت أن المرض يرتبط غالبا بعوامل مناعية ووراثية، وقد تحفزه بعض العوامل مثل:

التوتر النفسي.

حروق الشمس.

إصابات الجلد، فيما يعرف بظاهرة كوبنر.

بقع بيضاء لا تعني دائما البهاق

لفتت الطبيبة إلى أن ظهور بقع فاتحة على الجلد لا يعني بالضرورة الإصابة بالبهاق، إذ قد تكون ناتجة عن مشكلات أخرى، من بينها:

النخالية المبرقشة

وهي عدوى فطرية معدية يمكن علاجها باستخدام المراهم المضادة للفطريات.

نقص التصبغ بعد الالتهاب

بقع فاتحة مؤقتة تظهر بعد التئام الجروح أو الحروق أو الطفح الجلدي.

الشامات ذات الحواف البيضاء

وهي تغيرات جلدية قد تبدو مشابهة للبهاق في بعض الحالات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

أكدت "أخصائية الأمراض الجلدية" ضرورة الذهاب للطبيب المختص فورا عند ظهور أي بقعة بيضاء على الجلد لتحديد السبب الحقيقي واختيار العلاج المناسب مبكرا.

