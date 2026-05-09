في كثير من الأحيان يشعر الإنسان بالتعب رغم حصوله على قسط كافٍ من النوم أو عدم بذله مجهودًا بدنيًا كبيرًا، وهنا قد يكون السبب هو الإرهاق العقلي وليس الجسدي.

ويحدث الإرهاق العقلي نتيجة الضغوط المستمرة وكثرة التفكير والعمل لساعات طويلة دون راحة، ما يؤثر على التركيز والمزاج والطاقة النفسية بشكل واضح.

ويؤكد مختصون في الصحة النفسية أن تجاهل هذه العلامات لفترة طويلة قد ينعكس على الحياة اليومية والعلاقات والعمل، لذلك من المهم الانتباه لها مبكرًا والتعامل معها بشكل صحي، بحسب "webmd".

صعوبة التركيز وإنجاز المهام

من أبرز علامات الإرهاق العقلي الشعور بصعوبة في التركيز حتى في المهام البسيطة، مع تشتت الانتباه ونسيان التفاصيل بسرعة.

وقد يجد الشخص نفسه غير قادر على إنهاء الأعمال التي كانت سهلة بالنسبة له في السابق، بسبب استنزاف الطاقة الذهنية بشكل مستمر.

الشعور الدائم بالتوتر والانفعال

الإرهاق العقلي يجعل الشخص أكثر حساسية وانفعالًا تجاه المواقف اليومية، حتى البسيطة منها.

كما قد تظهر مشاعر القلق والعصبية بشكل متكرر دون سبب واضح، نتيجة الضغط النفسي المستمر وعدم حصول العقل على فترات راحة كافية.



فقدان الحماس والدافع

من العلامات الشائعة أيضًا فقدان الرغبة في القيام بالأشياء المعتادة، حتى الأنشطة التي كان الشخص يستمتع بها سابقًا.

ويشعر البعض بانخفاض الحماس والإنتاجية وصعوبة بدء المهام، بسبب الشعور بالإجهاد الذهني المستمر.

ما اضطرابات النوم رغم التعب

قد يعاني الشخص المصاب بالإرهاق العقلي من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، رغم شعوره بالتعب الشديد.

ويرجع ذلك إلى بقاء العقل في حالة نشاط وتفكير مستمر، ما يمنع الجسم من الوصول إلى الراحة الكاملة.

الصداع والشعور بثقل الذهن

الإرهاق العقلي لا يؤثر فقط على الحالة النفسية، بل قد يسبب أعراضًا جسدية مثل الصداع والشعور بثقل في الرأس أو ضبابية التفكير، كما قد يشعر الشخص بأن عقله يعمل ببطء أو أنه غير قادر على اتخاذ القرارات بسهولة.

العزلة والرغبة في الابتعاد عن الآخرين

يميل بعض الأشخاص عند التعرض للإرهاق العقلي إلى الانسحاب من التجمعات أو تقليل التواصل مع الآخرين، بسبب استنزاف طاقتهم النفسية، وقد يكون ذلك محاولة غير مباشرة للحصول على هدوء ذهني بعيدًا عن الضغوط اليومية.



كيف يمكن التعامل مع الإرهاق العقلي؟

ينصح الخبراء بالحصول على فترات راحة منتظمة، وتقليل الضغط اليومي، وممارسة الرياضة الخفيفة، إلى جانب تحسين جودة النوم والابتعاد عن الاستخدام المفرط للشاشات.

كما يُفضل التحدث مع مختص نفسي إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو أثرت بشكل واضح على الحياة اليومية.

