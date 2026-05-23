جرثومة المعدة.. 5 أطعمة قد تساعد في تقليل أعراضها

كتب : محمود عبده

04:00 م 23/05/2026

تعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى التهابات مزمنة في جدار المعدة، وقد تتطور لدى بعض الحالات إلى قرحة أو مضاعفات هضمية مزعجة.

وبحسب موقع "The Healthy"، فإن إدخال أطعمة معينة ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في دعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وبالتالي المساعدة في تقليل تأثير جرثومة المعدة.

أطعمة قد تساعد في تقليل أعراض جرثومة المعدة:

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مركبات ذات تأثير مضاد للبكتيريا، وقد أظهرت بعض الدراسات فعاليته في دعم صحة المعدة، ويمكن استخدامه ضمن النظام الغذائي اليومي بشكل معتدل.

الزبادي والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تساعد الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي والمخللات الطبيعية على تعزيز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يساهم في تحسين التوازن البكتيري وتقليل نشاط الجرثومة داخل المعدة.

البروكلي والخضروات الصليبية

يحتوي البروكلي على مركب "السلفورافين"، الذي يعتقد أنه يساعد في مقاومة بعض أنواع البكتيريا الضارة، بما في ذلك جرثومة المعدة. كما ينصح بتناول الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والملفوف لدعم صحة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، وقد يساعد في تخفيف آلام المعدة والغثيان المصاحب للعدوى، ويمكن تناوله كمشروب دافئ أو إضافته إلى الأطعمة اليومية.

الثوم

يعرف الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا، إذ يحتوي على مركبات طبيعية قد تساعد في الحد من نمو الميكروبات الضارة. ويفضل تناوله بكميات معتدلة ضمن النظام الغذائي، خاصة للاستفادة من تأثيره المضاد للالتهابات.

