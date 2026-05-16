8 أطعمة تمنحك الطاقة وتحارب الإرهاق اليومي

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 16/05/2026

الإرهاق اليومي أصبح مشكلة شائعة بين الكثيرين بسبب نمط الحياة السريع وقلة النوم، لحسن الحظ، هناك أطعمة طبيعية تساعد على زيادة مستوى الطاقة وتحسين التركيز دون الحاجة إلى مشروبات غنية بالكافيين أو سكريات صناعية، دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يمنح الجسم دفعة نشاط مستمرة طوال اليوم.

الموز

الموز غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن السوائل والأعصاب والعضلات، ما يجعله وجبة مثالية للطاقة السريعة، بحسب "Medical News Today".

البيض

البيض مصدر ممتاز للبروتين والفيتامينات مثل ب12، ما يساهم في إنتاج الطاقة ويحافظ على ثبات مستوى السكر في الدم، مما يقلل من الشعور بالإرهاق.

الشوفان

الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على إطلاق الطاقة ببطء، ما يمنحك شعورًا بالامتلاء ويحافظ على نشاطك طوال الصباح.

المكسرات

اللوز والجوز والبندق غنية بالبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم، وكلها عناصر تدعم الطاقة وتحارب التعب المزمن.

الحبوب الكاملة

الأرز البني والكينوا والشعير تمد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

الفواكه المجففة

الزبيب والمشمش المجفف غني بالسكريات الطبيعية والألياف، ما يمنح دفعة سريعة للطاقة ويقلل من الإرهاق أثناء النهار.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات أكسدة وكافيين بكميات معتدلة، ما يعزز اليقظة ويحارب التعب النفسي والجسدي.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غني بالبروتين والكالسيوم، ويمد الجسم بالطاقة بطريقة متوازنة ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ما يساهم في تقليل الشعور بالإرهاق.

